Zhou regressa à Ferrari como piloto reserva

A Ferrari anunciou o regresso de Zhou Guanyu como piloto reserva para a temporada de 2025, juntando-se a Antonio Giovinazzi no grupo de pilotos de apoio da equipa.

A decisão encerra as especulações sobre o futuro imediato do piloto chinês, após a Kick Sauber optar por reformular a sua dupla de pilotos e se despedir tanto de Zhou quanto de seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas.

Zhou integrou a Academia de Pilotos da Ferrari entre 2015 e 2018, período em que competiu nas categorias de base, passando pela Fórmula 4 e Fórmula 3 sob a tutela da Scuderia de Maranello. Depois de deixar a academia, o chinês seguiu para a Fórmula 2, onde conquistou diversas vitórias antes de garantir a sua promoção à Fórmula 1 pela equipa Sauber – na altura ‘patrocinada’ pela Alfa Romeo – para a temporada de 2022.

O piloto permaneceu na equipa até 2024, quando a transição para Kick Sauber foi concluída. Ao longo da sua trajetória na F1, Zhou acumulou 68 Grandes Prémios e somou 16 pontos antes de deixar o plantel.

Agora, na sua nova função, Zhou oferecerá suporte aos pilotos titulares da Ferrari, que contará com uma formação reformulada em 2025, com a chegada do heptacampeão mundial Lewis Hamilton para formar dupla com Charles Leclerc.

O chinês dividirá as suas responsabilidades com o italiano Antonio Giovinazzi, ex-piloto de F1 que também teve passagem pela Sauber e atua na Ferrari desde 2017. Além do papel de piloto reserva, Giovinazzi continuará a competir no Campeonato Mundial de Endurance, a bordo do Ferrari 499P #51, carro com o qual conquistou a vitória nas 24 Horas de Le Mans em 2023.