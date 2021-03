Zak Brown, Toto Wolff e Christian Horner: Uma conferência de imprensa cheia de ‘bocas’…

Ter Zak Brown (McLaren), Toto Wolff (Mercedes) e Christian Horner (Red Bull) juntos na conferência de imprensa foi uma excelente oportunidade para esclarecer as recentes palavras do homem da McLaren que disse: “Penso que veremos Max Verstappen e George Russell na Mercedes em 2022”. Horner e Wollf não disseram muito, mas sempre disseram alguma coisa. Para Christian Horner: “Não sei! É especulação. Talvez seja tão provável quanto a Mercedes ter o Daniel (Ricciardo) e o Lando (Norris)! Estamos na primeira corrida e obviamente bem conscientes do que são os contratos com os nossos pilotos. É um pouco cedo para especulações”, disse Horner, um pouco abespinhado pelo facto de Zak Brown ter puxado um assunto num momento destes. Já Toto Wolff, foi cáustico: “Quero manter-me fora da discussão que estes dois têm sobre quem vai conduzir o Mercedes”. Traduzindo: O que eles têm a ver com isso? Eu é que sei…

Quanto a Zak Brown, explicou-se: “Alguém tinha acabado de me perguntar “como acha que será o mercado de pilotos no próximo ano. Creio que George termina contrato e obviamente tem uma relação com a Mercedes, e fez um ótimo trabalho aqui no Bahrein. Quanto ao Max, nunca vi o seu contrato, mas compreendo que provavelmente existe a possibilidade dele ir para outra equipa e a Mercedes e o Toto são capazes de atrair um fantástico line up de pilotos. Portanto, se esses dois pilotos estiverem no mercado, dependendo do que o Toto decidir com a sua atual dupla, poderemos ver isso acontecer. Foi-me feita a pergunta, não era uma previsão, era uma opinião”, disse Zak Brown.

Já Toto Wolff espera ter os seus pilotos para 2022 confirmados mais cedo do que fez para esta época: “Certamente não queremos deixar isso para janeiro. O Valtteri foi bastante regular durante o verão, portanto é por essa altura que isso deve acontecer. Também, para dar aos pilotos paz de espírito, ou ser capaz de se concentrar no trabalho. E, obviamente, para o próximo ano há muitas hipóteses. Tentaremos sempre fazer o melhor para a equipa a longo prazo, ao mesmo tempo que daremos total lealdade à nossa atual dupla de pilotos. Não estamos a duvidar nem do Valtteri nem do Lewis, mas obviamente que as discussões vão acontecer. Mas não em janeiro do próximo ano…”