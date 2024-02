Zak Brown: “Fórmula 1 vai ser diferente de tudo o que já vimos antes” | AutoSport

Admitindo que a Red Bull fez um bom trabalho, assim como Verstappen, e ganharam mais vezes do que os adversários pretendiam, “mas atrás – olhem para nós – éramos os nonos mais rápidos e acabámos com o segundo carro mais rápido no final. Depois tivemos a Aston Martin, que foi a segunda mais rápida, depois caiu para a quinta posição e voltou a subir”.

“Houve equipas que estavam em nono e 10º lugar no campeonato a chegar à Q3, não diria regularmente, mas o suficiente”, recordou Brown, comparando a temporada passada com “os bons velhos tempos da Fórmula 1”, em que “as equipas da parte de trás da grelha estavam a três segundos. Agora toda a grelha está separada por um segundo. Por isso, acho que a Fórmula 1 nunca foi tão competitiva, e acho que só vai ficar ainda mais competitiva”.

No podcast KTM Summer Grill, o responsável máximo da McLaren explicou que a seguir a Max Verstappen, este é o pelotão “mais competitivo que já vi na Fórmula 1. Foi [em 2023] a primeira vez na história da Fórmula 1 que tivemos cinco equipas com sete ou mais pódios”.

Zak Brown considera que a Fórmula 1 está cada vez mais competitiva entre todas as dez equipas da grelha, apesar de Max Verstappen e a Red Bull terem dominado as últimas duas temporadas.

