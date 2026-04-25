Zak Brown blinda Andrea Stella na McLaren e afasta ‘cenário Ferrari’

Zak Brown rejeitou de forma categórica os rumores que apontavam Andrea Stella à Ferrari e garantiu que o chefe de equipa continua totalmente comprometido com a McLaren. A posição surge numa altura em que a estrutura de Woking se prepara para receber GianPiero Lambiase como Chief Racing Officer, numa decisão que, segundo Brown, partiu do próprio Stella e reforça, em vez de fragilizar, a liderança do italiano.

O CEO da McLaren classificou os rumores como “parvoíce total” e sugeriu que terão sido alimentados por equipas rivais com o objetivo de perturbar a estabilidade interna da estrutura britânica. Brown insistiu que essa tentativa não terá efeito e sublinhou que tanto a equipa como Stella mantêm um compromisso mútuo de longo prazo.

McLaren fecha a porta à Ferrari

As especulações intensificaram-se depois de a McLaren anunciar a contratação de GianPiero Lambiase, atualmente ligado à Red Bull e conhecido pelo trabalho com Max Verstappen. A leitura de bastidores sugeria que a chegada do engenheiro poderia abrir caminho a uma futura substituição de Stella, hipótese agora afastada publicamente pela liderança da McLaren, mas Zak Brown diz que Stella está muito cometido com a McLaren e o sentimento é recíproco, acrescentando que o italiano continuará a ser uma peça central no projeto desportivo da marca. O dirigente destacou ainda que foi o próprio Stella quem liderou a escolha de Lambiase, um dado que a McLaren apresenta como sinal claro de estabilidade e alinhamento interno.

Lambiase chega para reforçar, não para substituir

Lambiase foi anunciado para o cargo de Chief Racing Officer, função que responderá diretamente a Andrea Stella e que deverá começar, o mais tardar, em 2028. A McLaren pretende com esta entrada reforçar a estrutura operacional em pista, permitindo ao atual team principal concentrar-se ainda mais nas funções estratégicas e de liderança global.

Brown descreveu Stella como a “cola” da McLaren, expressão que ajuda a enquadrar a relevância do italiano na transformação recente da equipa. Desde que assumiu o comando, em 2023, Stella liderou a recuperação competitiva que levou a McLaren do fundo da grelha aos títulos mundiais de construtores em 2024 e 2025, além do campeonato de pilotos conquistado por Lando Norris em 2025.