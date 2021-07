Zak Brown apanhou Covid 19 | AutoSport

O CEO da McLaren, Zak Brown não irá marcar presença no Grande Prémio da Grã-Bretanha já que testou positivo à Covid-19. Numa declaração divulgada há pouco, a McLaren confirmou que Brown e dois outros membros da equipa se estavam a isolar após o teste positivo para Covid: “A McLaren Racing confirmou hoje que três membros da equipa, incluindo o CEO Zak Brown, testaram positivo para o covid-19 durante o rigoroso programa de testes da equipa antes do Grande Prémio da Grã-Bretanha. Nenhum dos nossos pilotos teve contactos estreitos”, lê-se na declaração.

“Os três casos não estão relacionados, e estão agora a isolar-se de acordo com as diretrizes governamentais. As operações da equipa para o Grande Prémio não serão afetadas”.