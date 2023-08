Zak Brown afirma que Álex Palou não vai honrar contrato com a McLaren para 2024 | AutoSport

Depois da disputa legal do ano passado por causa de Oscar Piastri, a McLaren pode estar perto de iniciar mais uma, desta vez com Álex Palou. Zak Brown enviou uma carta aos funcionários da Arrow McLaren SP, a equipa de Indycar, onde explicou que o piloto espanhol não terá intenções de honrar o contrato assinado com a sua estrutura para 2024.

O piloto espanhol da IndyCar também se viu envolvido numa questão contratual com a Chip Ganassi Racing antes da corrente temporada, tendo tido apoio legal da equipa liderada por Zak Brown. Nessa altura, Palou queria competir pela equipa de Brown, mas teria um acordo com a equipa de Chip Ganassi até ao dia 1 de setembro deste ano. Sem poder contar com Palou para esta temporada, a McLaren chegou a acordo com o piloto para que este fosse seu piloto em 2024 na competição norte-americana e também piloto de reserva da Fórmula 1, com os gestores da carreira de Palou a fazerem força para a sua entrada no mundial de monolugares da FIA a médio prazo.

O que parece que não vai acontecer. Antes da ronda deste fim de semana da Indycar em Indianapolis, Zak Brown enviou a missiva à sua equipa, esclarecendo que, “infelizmente, parece agora que a nossa crença, empenho, investimento e confiança no Alex foi uma má aposta, uma vez que não está a ser correspondida”.

Uma cópia da carta foi obtida pela Associated Press, que divulgou na sexta-feira parte do seu conteúdo. Entre outras coisas, Brown assegurou que Palou lhe deu garantia que iria correr pela McLaren em 2024, acrescentando que o espanhol já tinha recebido um adiantamento do seu salário. “Deixámos claro ao Alex que esperamos que honre e cumpra o seu contrato connosco”, sublinhou Brown na mesma comunicação. “No entanto, a equipa e eu estamos concentrados em abordar o nosso alinhamento de pilotos para 2024, a fim de estarmos preparados caso o Alex não o faça”.

Após esta notícia ter sido conhecida, a Monaco Increase Management, que geria a carreira do piloto espanhol, fez saber que “está profundamente desapontada ao saber da decisão de Álex Palou em quebrar o acordo existente com a McLaren para 2024”. A agência explicou ainda que “juntos, construímos uma relação que pensamos que ia para além de qualquer obrigação contratual e que culminou com a conquista do título da Indycar em 2021 e ao traçar um caminho de oportunidades na F1. A vida continua e desejamos ao Alex tudo de bom para as suas conquistas futuras”.

Foto: Travis Hinkle