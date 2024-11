Yuki Tsunoda enfrenta drama na imigração antes do GP de Las Vegas de F1

Apesar da pressão e do desconforto, Tsunoda concluiu com alívio: “Foi uma experiência difícil, mas espero que agora tudo esteja resolvido.”

O piloto da RB descreveu a situação como “estranha”, teve o ‘azar’ de não viajar com a sua equipa, estava acompanhado apenas pelo fisioterapeuta. Estranhamente, ou talvez não, sem sequer poder fazer chamadas ou pedir auxílio no local, a comunicação tornou-se um desafio. “Queria ligar para a equipa ou para a Fórmula 1, mas naquela sala não se podia fazer nada. Até pedi para trazer o meu acompanhante, mas não permitiram.”

Yuki Tsunoda passou um mau bocado e por uma experiência absolutamente inesperada e tensa ao ser detido pelos serviços de imigração dos Estados Unidos à chegada aos EUA antes do Grande Prémio de Las Vegas que ali se realiza este fim de semana. Apesar de ter um visto válido e já ter competido no país este ano, noutras duas ocasiões, o piloto japonês foi interrogado durante várias horas no aeroporto, o que naturalmente o deixou preocupado com a possibilidade de ser enviado de volta para o Japão: “Felizmente, deixaram-me entrar depois de muitas discussões. Mas sim, quase fui mandado de volta para casa. Está tudo bem agora”, explicou Tsunoda aos jornalistas.

