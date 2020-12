Yuki Tsunoda considerado o Rookie do ano pela Comissão de pilotos da FIA

Yuki Tsunoda foi considerado pela Comissão de Pilotos da FIA o estreante do ano. O japonês foi terceiro em 2020, no seu ano de estreia na Fórmula 2, conquistando três vitórias e sete pódios.. Para 2021, Tsunoda já tem contrato com a AlphaTauri na Fórmula 1.

Depois de receber o prémio, Tsunoda afirmou: “Obrigado pelo prémio de estreante da temporada. Foi tudo novo, em comparação ao Japão. É um estilo diferente e foi difícil adaptar-me ao estilo europeu das pistas, aos fins de semana. Venci três vezes, duas features races e uma sprint race. Boas memórias”

#FIAPrizeGiving2020 – @yukitsunoda07 was awarded the FIA Rookie of the year by the FIA Drivers' Commission. The Japanese driver shared his thoughts after receiving his award ⬇️ pic.twitter.com/r11VwBtXxU