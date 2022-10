Yuki Tsunoda: Competir na Fórmula 1 em Suzuka é “um sonho tornado realidade” | AutoSport

Yuki Tsunoda fez a sua estreia na Fórmula 1 no ano passado, numa altura em que o Grande Prémio do Japão não fez parte do calendário do campeonato do mundo da FIA devido à pandemia. Assim, este ano o piloto japonês compete em ‘casa’ pela primeira vez na sua ainda curta carreira e admitiu ter sido um “sonho tornado realidade”.

“É um sonho tornado realidade”, explicou Tsunoda. “Saí da box no treino livre, a primeira volta, apenas me senti emocionado. Especialmente na segunda curva, quando entrei na curva 2 na volta de saída, eu estava lá há quatro anos, ou há cinco anos. Por isso, definitivamente gostei, não senti pressão ou algo do género, apenas desfrutei do dia”.

O piloto japonês disse ainda ter tentado não ficar demasiado excitado com a estreia, principalmente pelos muitos espectadores que estiveram presentes no primeiro dia no circuito de Suzuka. “Tentei não me sentir demasiado excitado, mas especialmente fora do carro, estou a começar a sentir mais adrenalina, mais energia. Por vezes, esses sentimentos ajudam, mas outras vezes podem ser demasiado”.

Em relação ao trabalho que fez dentro de pista, Tsunoda admite que não tem ideia do que pode acontecer amanhã, visto que se espera que a qualificação se realize com piso seco, “mas para além disso, recolhemos dados, tivemos a experiência de ir aumentando o andamento volta a volta”.