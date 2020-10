Yuki Tsunoda cada vez mais perto da F1

Yuki Tsunoda está em linha para substituir Daniil Kvyat em 2021 na Alpha Tauri. Há algum tempo que a Honda está em conversações com Helmut Marko sobre a possível vinda do piloto japonês para a F1. É quase certa a troca e o chefe da Honda na F1, Masafumi Yamamoto não nega que tem conversado com Marko: “Falei com Marko após a corrida na Rússia e ele disse que foi uma pena que na segunda corrida tivesse havido bandeira vermelha pois como resultado, ele (Tsunoda) passou a terceiro no campeonato”, disse Yamamoto à as-web.jp.