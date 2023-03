Yuki Tsunoda: AT04 é um “melhoria significativa” em relação carro de 2022 | AutoSport

Yuki Tsunoda vai iniciar a terceira época na Fórmula 1 e tem uma nova oportunidade para poder mostrar o seu real valor. Em 2021, no mesmo traçado de Sakhir que será o palco da abertura desta temporada, Tsunoda assinou uma boa performance na sua estreia na F1, mas desde aí pouco mais se viu. No ano passado o AT03 foi um projeto que nasceu mal e também por isso Tsunoda pouco fez, mas com um novo companheiro de equipa e um novo carro, o piloto espera progredir.

Em relação ao carro, o piloto japonês da AlphaTauri diz ter notado uma “melhoria significativa” no AT04 comparativamente ao seu antecessor em termos de gasto de pneus, apesar de nos testes de pré-temporada ter sentido que os novos compostos da Pirelli “se comportam de forma diferente, especialmente nas simulações de corrida”. Tsunoda afirmou ainda que “a degradação parecia bastante elevada, mas fiz a maior parte da simulação em condições quentes durante o dia, enquanto este fim de semana na mesma pista, os momentos mais importantes serão à noite e, portanto, mais com temperatura mais baixa”. Tsunoda acrescentou que “em termos de unidade motriz, fiquei satisfeito por ver na semana passada que se sugerisse algo depois de uma sessão, já estava melhor na seguinte. Todos estão a trabalhar bem como uma equipa e a puxar na mesma direção”.

Yuki Tsunoda tem como objetivo pessoal “ter um desempenho mais consistente durante todo o fim de semana, o que irá então produzir um melhor desempenho na corrida”, afirmando estar “bem preparado” para o início da época.