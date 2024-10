Xadrez da F1: Alonso teme que Mclaren e Audi coloquem carreira de Bortoleto num limbo

Alonso traça paralelos com a trajetória de Felipe Drugovich, outro piloto talentoso que brilhou na Fórmula 2, mas teve dificuldades em entrar e permanecer na categoria máxima. Se a Audi recusar o acordo, Bortoleto pode acabar preso no mesmo limbo que Drugovich: um talento evidente sem uma vaga clara na grelha.

Contudo, o impasse nas conversas travou o andamento, pois a Audi mostra muita relutância em fechar o acordo, receosa de que a McLaren possa chamar Bortoleto de volta em um piscar de olhos, destruindo qualquer desenvolvimento que ele possa ter com a equipa suíça. Os alemãos não querem ajudar no desenvolvimento da carreira do jovem piloto…e depois ficar sem ele se a McLaren o quiser resgatar. Portanto, legitimamente, aceitam-no, se transferido definitivamente…

Como se sabe, a sua história com a equipa britânica é marcada por altos e baixos, e ele diz saber o que acontece quando um piloto se vê preso num ambiente que não aproveita todo o seu potencial. Agora, vendo Bortoleto ser puxado para o mesmo tabuleiro instável, Alonso teme que a carreira do brasileiro possa tomar um rumo indesejável…

Fernando Alonso, veterano da Fórmula 1 e conhecedor das curvas sinuosas que também existem fora das pistas, coloca um olhar atento no futuro de um talento promissor: Gabriel Bortoleto. A preocupação de Alonso não é à toa, por dois motivos, o jovem piloto brasileiro, que tem vindo a impressionar nas categorias de base, está prestes a ver-se no centro de um jogo de xadrez corporativo envolvendo a McLaren e a Audi, e o bicampeão espanhol teme que ele possa ser a próxima vítima das complexas políticas internas da F1. O segundo motivo é que é a empresa de Alonso, a A14, que tem o piloto agenciado…

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros