WRC, Rali do Paraguai/PEC17: Neuville vence, Ogier entra em ‘modo gestão’…
Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) entraram em ‘modo gestão’, foram apenas quintos nesta especial em que nada de especial se passou na frente. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram o troço, e com o terceiro lugar de Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 2.11, estão agora apenas a 1.8s do quarto posto do galês.
Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) ganharam 1.7s a Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) na luta pelo segundo lugar.
No super-domingo, que dá pontos, tal como a PowerStage, Neuville lidera agora com 1.3s de avanço para Tanak com Ogier dois décimos mais atrás. Portanto, tudo para decidir nos dois restantes troços.
