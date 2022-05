WRC, Rali de Portugal, PE9 (Lousada): Elfyn Evans termina o dia na liderança | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) venceu a super especial de Lousada, a última especial do segundo dia do Rali de Portugal. Um dia muito duro para todos os pilotos que terminou em Lousada, onde milhares de espectadores fizeram (mais uma vez) a festa. Para os resultados do Rali esta especial pouco contava, mas Evans voltou a vencer, foi a quarta especial hoje. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), foi o segundo classificado na super especial, a 0.8s e na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally 1) e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1). Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally 1) fechou os cinco primeiros, na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1).

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) fez o que se esperava dele hoje tendo em conta a posição na estrada que tinha. Venceu quatro troços, foi segundo noutros dois, chegou ao fim do dia na liderança do Rali de Portugal e vencendo a super especial de Lousada, com o tempo 2:37.7s, menos 0.8s que a dupla Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1).

No final da especial nove do Rali de Portugal, Evans afirmou estar feliz pela liderança na prova

“Bastante feliz por estar aqui – havia algumas condições extremas e todos estavam a tentar escolher o seu caminho. Por vezes, era uma lotaria. Pode-se sempre dizer que se podia ter ido mais depressa, mas será que ainda estaria aqui? Não sei. É sempre difícil de dizer”.

Começam a faltar adjetivos para esta dupla. De Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) esperava-se um dia de minimização de prejuízos decorrentes da sua complicada posição na estrada. Era uma novidade para si, mas o jovem finlandês não ‘stressa’ com nada, e ultrapassou com maestria essa situação. Só mesmo na Lousã 1 teve dificuldades, mas a partir daí foi sempre a melhorar, ao ponto de terminar o dia apenas 13.6s de Evans.

“Não foi o que esperávamos, mas hoje estávamos a fazer um trabalho realmente bom”, admitiu Rovanperä. “A equipa preparou o carro para ser forte nestas condições e isso também é importante. É bom ser forte e rápido”.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) teve alguns pequenos problemas, como o pó dentro do carro que lhe roubou visibilidade, mas teve um dia pobre, para lá dos problemas. O furo que teve na PE6, em Góis 2, só o ajudou a afundar-se ainda mais.

Sébastien Loeb cometeu provavelmente o erro mais estranho da sua carreira nos ralis. Arrancou, 50 metros depois bateu. O que sucedeu deveu-se a uma combinação de pneus duros ainda frios, com o boost híbrido nos arranques dos troços, e ainda por cima um arranque em asfalto. Foi pena, porque liderava a prova e tinha boas hipóteses de por lá se manter. Uma pena este incidente, onde arrancou a roda traseira direita do seu Puma depois de bater num muro.

