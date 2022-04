WRC, Rali da Croácia: Ott Tanak aproxima-se de Kalle Rovanpera | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) venceram mas a margem na frente do rali voltou a estreitar-se entre Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1). O estónio foi apenas quarto na especial a 6.2s de Lappi, mas Rovanpera fez ainda pior e cedeu 10.0s para o seu companheiro de equipa, o que significa que perdeu mais 3.8s para o estónio da Hyundai que se aproxima ainda mais da frente do rali. Pode não significar muito e ter a ver apenas com a gestão dos pneus, mas isso só se verá lá mais para a frente.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) revelou no final que está com um problema de motor, tendo ficado somente com 40% da potência máxima do motor do seu carro nos últimos 5 Km.

Ainda assim, perdeu apenas 0.7s para o vencedor da especial, e aproximou-se de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), que foram apenas oitavos neste troço, cedendo 15.7s.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) furaram e perderam 80 segundos.

