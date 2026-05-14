Wolff pede prudência com Antonelli após três vitórias seguidas na Fórmula 1

Chefe da Mercedes quer travar expectativas em torno do jovem italiano, líder do Mundial após arranque fulgurante em 2026

Toto Wolff defendeu uma abordagem cautelosa à ascensão de Kimi Antonelli, depois de o piloto da Mercedes, de apenas 19 anos, somar três vitórias consecutivas nos Grandes Prémios da China, Japão e Miami e assumir a liderança do Mundial de Fórmula 1.

Contudo, apesar do arranque impressionante, o chefe de equipa sublinhou que o objetivo passa por proteger o jovem italiano da pressão excessiva e gerir o seu crescimento “a longo prazo”.

Antonelli lidera o campeonato com 100 pontos nas quatro primeiras rondas, mais 20 do que o colega George Russell, contrariando as previsões iniciais de que o britânico assumiria naturalmente o papel de referência interna. Pelo caminho, o italiano converteu três pole positions em três triunfos, incluindo a da China.

Mercedes quer evitar excesso de pressão

Após a corrida de Miami, Wolff insistiu na necessidade de preservar o equilíbrio do piloto. “Todos nós, os que estamos próximos dele, temos de continuar a reforçar a mesma mensagem: isto é uma estratégia de carreira a longo prazo”, afirmou. O responsável lembrou que Antonelli tem “um colega de equipa fortíssimo e extremamente rápido” e alertou que “os outros estão a recuperar em desempenho”.

“Não queremos tropeçar agora”

Wolff admitiu que a Mercedes acredita no potencial duradouro do italiano, mas recusa acelerar expectativas. “Esperamos que ele possa ganhar muitos campeonatos ao longo de 10 ou 15 anos. Não queremos tropeçar agora com estas expectativas enormes”, disse, avisando que uma má corrida ou um erro inevitável poderão mudar rapidamente a narrativa pública.

O dirigente elogiou ainda a maturidade do piloto na gestão dos erros e da pressão mediática. “Ele consegue analisar, mas sem pensar em demasia. Comete um erro, arruma-o e segue em frente”, explicou. E deixou um retrato mais humano da dimensão do feito: “Tem 19 anos. Eu nem sei se aos 19 conseguia apanhar um voo sozinho sem me perder no aeroporto.”

Wolff acrescentou que a família, em particular o pai Marco Antonelli, tem sido decisiva para manter o piloto “com os pés assentes na terra”, numa fase em que “toda a Itália estará em cima dele”.

FOTO MPSA Agency/Phillippe Nanchino