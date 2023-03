Williams FW25 não rodou em Portimão | AutoSport

Estava previsto Ralf Schumacher rodar com o Williams FW25 em Portimão, depois de ter corrido no Mundial de Fórmula 1 com ele há precisamente 20 anos, mas um problema mecânico impediu-o, com os adeptos que marcaram presença no AIA a perderem a oportunidade de ver mais um F1 histórico a rodar na pista algarvia, o que foi pena porque vale bem a pena ouvir o som dos 945 cv que debita o motor BMW V10: “Infelizmente, o carro teve uma fuga de combustível”, revelou Schumacher nas suas redes sociais.