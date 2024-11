Williams ‘aflita’ após série grande de acidentes graves, diz James Vowles

James Vowles, chefe da equipa Williams, revelou que os recentes incidentes nas corridas têm forçado a equipa a usar parte do orçamento planeado para 2025. Apesar das dificuldades, elogiou o moral da equipa, descrevendo o esforço como ‘incrível’ para manter os carros competitivos.

A Williams sofreu três acidentes graves no GP de São Paulo, incluindo Alex Albon e Franco Colapinto.

Albon não conseguiu largar devido aos danos no carro, enquanto Colapinto bateu durante o Safety Car.

Somando todos esses incidentes a outros no México e em Las Vegas – incluindo uma batida de 50G de Franco Colapinto que o levou ao Centro Médico – a equipa já totaliza 15 incidentes na temporada, sendo seis nas últimas três corridas.

Vowles destaca por isso que o impacto no stock de peças foi significativo, superando os limites normais de reposição. Mesmo assim, a equipa dedicou-se ao máximo para colocar dois carros na grelha em cada semana, com esforços extraordinários da equipa técnica e do pessoal da fábrica.

Embora esses incidentes tenham comprometido parte do orçamento e recursos planeados para 2025, a equipa mantém o foco em terminar a temporada e continua a sua luta pela melhor posição nos construtores.

No entanto, a Williams marcou apenas um ponto desde Baku e está agora no nono lugar no campeonato de construtores.

Vowles enfatizou que os pilotos não receberam ordens para mudar a abordagem, apenas para serem mais cautelosos nos treinos, já que os altos custos de reparações impactam o limite orçamental para a próxima temporada.