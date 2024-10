Willi Weber, ex-empresário de Michael Schumacher, faz ‘mea culpa’

Mas o caso era mesmo muito grave, e nesse contexto a família colocou-o de parte e passados quase 11 anos, Willi Weber diz-se profundamente triste por nada saber do amigo, e pela perda da sua amizade, e destaca principalmente o arrependimento por não ter estado presente nos momentos mais difíceis do amigo. Wili Weber revela ter-se despedido de Michael Schumacher no seu coração, encontrando dessa forma, alguma paz: “O Michael era um dos meus melhores amigos. Era mais como um filho que eu nunca tive” (…) “Durante muito tempo culpei-me por não ter reagido imediatamente. Desde então, tenho-me despedido do Michael no meu coração para voltar a encontrar a minha paz”, disse ao Bild.

O antigo empresário revelou que não tem contacto com a família há mais de dez anos, e em declarações recentes à imprensa alemã mostrou-se arrependido por não ter ido imediatamente para a França após o acidente, revelando que acreditava que as notícias eram exageradas por parte da imprensa e que a situação melhoraria.

Willi Weber, ex-empresário de Michael Schumacher, agora com 82 anos, ao jornal alemão Bild, fez um ‘mea culpa’ e aceita que a família o tenha posto de parte depois da hospitalização que sucedeu ao acidente de esqui que o levou para o hospital com uma grave lesão cerebral.

