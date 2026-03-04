Will Ford (diretor-geral da Ford Racing): “oval azul de volta ao maior palco do desporto motorizado”

A Ford está perto de materializar aquele que é o seu regresso à Fórmula 1, já no Grande Prémio da Austrália, com os monolugares da Red Bull e Racing Bulls motorizados pela Red Bull Ford Powertrains a alinhar em Melbourne, no arranque de uma nova era técnica.

Para Will Ford, director-geral da Ford Racing, este é o momento de “pôr o Blue Oval de volta ao maior palco do desporto motorizado”, depois de anos de trabalho no projecto de unidade de potência para o regulamento de 2026.

“Acabou a espera”: parceria com a Red Bull entra em fase de competição

A Ford descreve a entrada em pista como o ponto de viragem de um processo iniciado há três anos, desde o anúncio da parceria com a Oracle Red Bull Racing e o desenvolvimento de uma nova unidade de potência. “Como qualquer piloto dirá, as conversas acabam quando se baixa a viseira”, escreve Will Ford, assumindo a expectativa interna para a primeira corrida. A marca enquadra o regresso como continuidade de um historial longo na F1 e sublinha que a colaboração com a Red Bull será “uma verdadeira parceria técnica”, distribuída entre Milton Keynes (Reino Unido) e Dearborn, no Michigan.

Unidade de potência 2026: electrificação e combustíveis sustentáveis

Segundo a Ford, a nova unidade de potência foi concebida para responder às exigências regulamentares de 2026, incorporando electrificação e combustíveis sustentáveis. A própria Red Bull Powertrains detalha que a colaboração inclui contributos da Ford em áreas como o motor de combustão, sistemas de bateria, sistemas de controlo e cadeia de fornecimento.

“O laboratório final”: o que a Ford quer transferir para os carros de estrada

A Ford justifica o investimento na F1 com a ambição de transformar a competição num laboratório de desenvolvimento com impacto directo na sua gama de estrada. A marca aponta, como exemplo, software de gestão de recuperação de energia e aprendizagens em aerodinâmica com potencial de aplicação em futuros modelos, incluindo Raptor e Mustang.

Will Ford enquadra ainda o regresso num ano que classifica como o mais preenchido de sempre para a Ford em competição, com presença em 34 campeonatos, do Dakar à NASCAR, passando por Le Mans no WEC. “Para nós, ganhar não é apenas ser o primeiro na bandeira de xadrez; é descobrir novas formas de tornar os nossos produtos melhores para os clientes”, disse.

FOTO Oracle Red Bull Racing / Red Bull Content Pool e Ford Content Center