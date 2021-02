WeRaceAsOne da Fórmula 1 continua…mas com diferenças

A Fórmula 1 lançou a iniciativa #WeRaceAsOne em junho do ano passado, como forma do desporto ajudar a enfrentar alguns dos maiores problemas que o desporto motorizado e o mundo em geral enfrentam, e hoje, foi anunciado que a iniciativa continuará, mas com três pilares fundamentais.



Em 2020, a campanha centrou-se em torno de duas questões principais: a pandemia de Covid-19, e a desigualdade. Agora, com #WeRaceAsOne a ser adotada como a plataforma oficial de Ambiente, Governação Social e Corporativa (ESG) para a Fórmula 1, o foco mudará para os três novos pilares-chave: “No nosso regresso às corridas em 2020, queríamos reconhecer as duas principais questões que dominaram a consciência da sociedade durante esse período, a Covid-19, e a desigualdade.

“Ao longo da época prestámos homenagem às pessoas em todo o mundo, pela incrível força demonstrada contra a pandemia global. O arco-íris foi escolhido pela Fórmula 1 para se estabelecer ao lado da #WeRaceAsOne, uma vez que se tornou um símbolo utilizado internacionalmente reconhecido para aproximar as comunidades.

Do mesmo modo, usámos o nosso recomeço para mostrar que nós, como comunidade desportiva, estamos unidos contra o racismo e estamos também a fazer mais para combater a desigualdade e implementar a diversidade na Fórmula 1.

Isto foi realçado em cada corrida com os vinte pilotos a unirem-se no seu apoio ao fim do racismo. Planeamos incluir um momento antes do início de cada corrida desta época para mostrar o nosso apoio unido a questões importantes e vamos discutir isto com os pilotos e as equipas antes do início da época. Nesta época, o arco-íris já não estará presente ao lado da plataforma #WeRaceAsOne”.

1 – Sustentabilidade

2 – Diversidade & inclusão

3 – Comunidade.



“Em 2019, a Fórmula 1 estabeleceu a sua ambiciosa estratégia de sustentabilidade, diversidade e inclusão para melhorar o futuro a longo prazo do nosso desporto. Isto incluiu o nosso compromisso de passarmos a ser ‘carbono zero líquido’ como desporto até 2030 e criar uma cultura mais inclusiva e diversificada, em toda a Fórmula 1, atraindo talentos mais diversificados através de funções técnicas, comerciais, empresariais e de imagem (TV/Vídeo).

“Além disso, o plano, em parceria com a FIA, visa promover um ‘pipeline’ de talentos diversificado, identificando e eliminando sistematicamente barreiras à entrada desde o karting, até à Fórmula 1. Tal como estabelecido no nosso anúncio #WeRaceAsOne no ano passado, eventos recentes reforçaram a importância dessas questões e a necessidade de acelerarmos e tomarmos mais medidas para melhorar o nosso desporto, melhorar as oportunidades e ter um impacto positivo no mundo em que vivemos”.

Todos os pilotos se reuniram antes de cada corrida da época passada como uma demonstração de unidade contra o racismo e a desigualdade

Este novo compromisso verá a Fórmula 1, a FIA, e as Equipas concentrarem-se principalmente em nove áreas-chave:



– Criação de um caminho claro para motores híbridos alimentados de forma sustentável, algo que será de importância significativa não só para o desporto, mas também para o sector automóvel.



– Reduzir a quantidade de garrafas e talheres de plástico de utilização única e de desperdício alimentar no pitlane e paddock.



– Realizar estágios e aprendizagens dentro da Fórmula 1 para grupos sub-representados, a fim de proporcionar o acesso a uma carreira promissora no desporto.



– Financiamento de bolsas de estudo para talentosos estudantes de engenharia de diferentes e menos privilegiadas origens, com oportunidades de experiência profissional na F1 e nas equipas durante os seus estudos



– Fazer crescer a F1 nas escolas – já é o maior desafio mundial de educação STEM em idade escolar



– Trabalhar com os promotores em todo o mundo, para estabelecer e executar programas que deixem um impacto comunitário positivo e duradouro.



– Ajudar a aumentar a sensibilização e o apoio à W Series e às jovens pilotos talentosas que surgem através das fileiras

– Avançar para novos métodos de carga através da adaptação de contentores para utilização em aviões modernos e outros modos de transporte.



– Continuar a desenvolver as nossas capacidades de operação à distância, onde a ação até à data já eliminou c,70 toneladas de carga a ser levadas para cada corrida.



Stefano Domenicali, Presidente e CEO, Fórmula 1, afirmou: “A nossa plataforma WeRaceAsOne foi muito eficaz na sensibilização para questões socialmente importantes e o nosso firme compromisso de fazer uma mudança positiva. Estamos muito orgulhosos dela e as equipas abraçaram-na plenamente. Embora o nosso empenho através de palavras para abordar questões como a sustentabilidade e a diversidade no nosso desporto sejam importantes, é sobre as nossas ações que seremos julgados. Já fizemos bons progressos nos nossos planos de sustentabilidade e verão este ano ações fortes a ser executadas em todos os três pilares da WRAO. Sabemos que temos de continuar a avançar nestas questões e todo o desporto está unido para o fazer nos meses e anos vindouros”.