WEC: Victor Martins é reforço da Alpine

Victor Martins vai regressar à Alpine em 2026 para integrar o programa de Hypercar da marca francesa no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), marcando uma nova etapa na sua carreira, agora focada nas corridas de resistência.

O piloto francês fez grande parte da sua formação na academia da Alpine, destacando-se com o título de Fórmula 3 em 2022. Seguiram-se duas épocas na Fórmula 2 ao serviço da estrutura associada à marca francesa, antes de se juntar à Williams em 2025, ano em que se estreou em sessões de treinos livres de Fórmula 1, no Grande Prémio de Espanha.

Após apenas uma temporada ligado à Williams, Martins regressa à Alpine, mas agora num contexto diferente: o do endurance. Em 2026, irá competir com um dos protótipos A424 LMDh da Alpine no WEC, ocupando uma das vagas deixadas por Mick Schumacher e Paul-Loup Chatin, tornando-se colega de António Félix da Costa. A equipa ainda não revelou em qual dos dois carros o francês alinhará.

Martins traz consigo experiência recente na Fórmula 2, onde conquistou três vitórias e 17 pódios em três épocas, embora sem conseguir melhorar o quinto lugar obtido no seu ano de estreia. Já teve também contacto com o protótipo da Alpine, tendo participado no teste de rookies do Bahrein no final de 2024, onde foi o terceiro mais rápido entre os estreantes.

A Alpine encara esta contratação como um reforço importante para o seu projeto de resistência, sublinhando a velocidade natural, a experiência ao mais alto nível e a capacidade técnica do piloto francês.

Victor Martins joins Alpine Endurance Team for the 2026 FIA WEC season and the 24 Hours of Le Mans. Welcome on board, Victor! 📈#AlpineEnduranceTeam pic.twitter.com/O2a93VfK1S — Alpine Endurance Team (@SignatechAlpine) January 12, 2026

“Juntar-me à Alpine Endurance Team no Campeonato do Mundo de Resistência é um passo importante na minha carreira e uma responsabilidade que encaro muito seriamente. A Alpine é uma marca com uma forte herança no desporto automóvel e ambições claras ao mais alto nível das corridas de resistência.”

“Disputar as minhas primeiras 24 Horas de Le Mans com esta equipa é uma enorme motivação, e estou ansioso por trabalhar de perto com todos para melhorar o desempenho, ganhar consistência e contribuir para o sucesso a longo prazo do programa.”

“Estamos obviamente muito satisfeitos com esta colaboração, que representa uma oportunidade forte e entusiasmante para o projeto” disse o chefe do projeto, Philippe Sinault.” O Victor trará a sua velocidade natural, mas também a sua experiência ao mais alto nível e o seu entendimento técnico, o que nos permitirá continuar a progredir coletivamente. Desde o teste de rookies de 2024 com o A424 que existe uma clara vontade mútua de trabalharmos juntos. Partilhamos a mesma mentalidade e abordagem, e não tenho dúvidas de que a sua integração será rápida e eficaz.”