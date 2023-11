WEC: Vector abandona programa da Isotta Fraschini, Duqueine entra em cena | AutoSport

É, para já, um começo atribulado para a Isotta Fraschini, que se vai estrear no mundial de endurance na época 2024. O seu Tipo 6 LMH Competizione tem sido desenvolvido nas últimas semanas em pista, mas a Vector, equipa responsável pela parte desportiva, não estava agradada com a troca de informação e abandonou o programa.

“O nível de desilusão que sentimos com a posição da Isotta Fraschini é difícil de exprimir em palavras”, afirmou o diretor da equipa Vetor Sport, Gary Holland, citado pela sportscar365.com. “Foi-nos dado um acesso e uma contribuição mínimos para o desenvolvimento deste novo hipercarro, apesar do sólido acordo anterior sobre testes e desenvolvimento de carros de corrida em preparação para 2024. Por conseguinte, não temos qualquer ideia real sobre a evolução do desenvolvimento do Isotta.

A Vetor Sport inscreveu-se na LMP2 do European Le Mans Series para 2024, como foi anunciado antes do final da época do WEC, mas não temos opções no WEC nesta fase tardia. No entanto, já entrámos em negociações positivas para 2025 e estamos ansiosos por trabalhar com um construtor no WEC que se alinhe com os nossos valores e ambições.”

“O nosso contrato assinado em dezembro de 2022 contém termos claros que não foram honrados pela Isotta Fraschini”, acrescentou o diretor comercial da Vetor Sport, Adam Shore. “A abordagem deles tem sido intransigente e, em última análise, uma violação flagrante. É claro que temos uma série de opções legais à nossa disposição, mas somos uma equipa de corrida profissional alinhada com os melhores interesses do desporto. O Campeonato do Mundo de Resistência da FIA e esses interesses são primordiais na nossa mente. Como diz o Gary, estamos mais concentrados, de momento, em concluir os preparativos para uma campanha competitiva no WEC em 2025.”

No entanto, a Isotta Fraschini já anunciou nas suas redes sociais uma parceria com a Duqueine, que deverá assumir o papel que era da Vector até agora.