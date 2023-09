WEC: Sebastian Vettel poderá companheiro de equipa de Félix da Costa | AutoSport

Sebastian Vettel admitiu que poderá regressar em breve à competição. O piloto alemão deixou a F1 no final da época passada, mas a vontade de competir parece falar mais alto e o piloto alemão poderá ingressar nas corridas de resistência.

Segundo a Auto Motor und Sport, Sebastian Vettel poderá estar em conversações com a equipa Hertz JOTA, equipa de António Félix da Costa, que está a preparar a entrada de um segundo hypercar na estrutura. Se o rumor se confirmar é uma adição de peso ao WEC, que ganha cada vez mais força. A juntar ao número crescente de marcas envolvidas, há também o interesse de estrelas que podem reforçar o peso da competição. A entrada de Vettel seria ainda mais forte que a de Alonso, que entrou numa altura em que o campeonato perdeu interesse. Nesta fase, com a visibilidade renovada, a entrada do tetracampeão de F1 seria boa para todas as partes envolvidas. Mas Vettel tem outros projetos em mente e não parece com pressa de regressar às pistas, pelo que este novo caminho poderá demorar algum tempo a ser definido.

O que parece já certo é que no próximo mês, Vettel deverá testar um LMP2 para experimentar as sensações dos protótipos e depois desse teste deverá ser tomada uma decisão.