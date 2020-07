WEC: Nyck de Vries piloto de reserva da Toyota

Nyck de Vries será piloto de reserva da Toyota até ao final de 2021. O piloto holandês acumulará assim os deveres de piloto na Fórmula E, além do trabalho no WEC e no ELMS.

De Vries já estava a ser analisado há algum tempo pela Toyota, que depois do teste com o jovem holandês, ficou agradada com a performance demonstrada. De Vries conhece bem a realidade do endurance, competindo pela Team Nederland no WEC.

O holandês está agora pronto para assumir três compromissos separados, com seu novo acordo com a Toyota e o seu papel na Team Nederland no WEC, foi recentemente anunciado pela G-Drive Racing para competir no ELMS.

“Estou realmente empolgado por me juntar à Toyota Gazoo Racing e trabalhar com a equipa novamente; é uma honra ser selecionado como piloto de teste e reserva, então gostaria de agradecer à equipa por esta oportunidade.

“Guiar o TS050 HYBRID no Bahrain foi uma experiência fantástica. Na época, pensei que poderia ter sido uma oportunidade única, por isso é ótimo saber que voltarei a dirigir o carro e ainda mais emocionante olhar para o futuro ainda este ano, quando começarmos a testar o novo carro LMH. Espero contribuir para um início bem-sucedido dessa nova era para a equipa”.

“O feedback após o teste no Bahrein foi muito positivo, portanto é claro que ele tem muito potencial”, disse Hisatake Murata, presidente da Toyota Gazoo Racing. “Juntamente com nosso membro do Toyota Gazoo Racing WEC Challenge, Kenta Yamashita, temos dois jovens pilotos muito promissores, desenvolvendo as suas capacidades na nossa equipa, o que é emocionante para o futuro. Estou ansioso para ver seu progresso e, ao mesmo tempo, desejo a Thomas Laurent tudo de bom para o futuro e agradeço a sua contribuição nesta temporada”.