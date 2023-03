WEC: JOTA corre com o Oreca #48 enquanto não chega o Porsche | AutoSport

Vai ser o carro de substituição da JOTA, enquanto o Porsche 963 não chega às mãos da equipa britânica. O Oreca #48 vai correr em substituição do Hypercar da marca alemã nas primeiras duas rondas do ano.

A Jota apresentou a decoração do Oreca que vai correr na categoria LMP2, uma forma de a equipa manter-se a competir, enquanto aguarda pela máquina nova. David Beckmann será o piloto Silver que vai correr ao lado de Will Stevens e Yifei Ye na ronda inaugural da época 2023 do WEC, em Sebring. António Félix da Costa entra em ação na ronda de Portimão, onde a sua presença está confirmada.

A JOTA já admitiu que pondera adquirir um segundo 963 para a época 2024 ou 2025, dependendo do ritmo de entregas dos novos carros da Porsche. De um ponto de vista logístico, faz mais sentido um esforço de dois carros, ao invés de apenas um, pelo que a equipa está a avaliar essa possibilidade. Para já, a equipa aguarda pela entrega do novo carro que deverá acontecer a tempo da prova de Spa… se tudo correr bem.