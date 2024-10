WEC / IMSA: Mercedes a ponderar um programa nas corridas de resistência

E se a Mercedes apostasse no WEC? Tendo em conta o crescente interesse do campeonato do mundo de resistência e a capacidade da Mercedes, não é um cenário descabido. E, aparentemente, está a ser ponderado.

Mercedes-AMG está alegadamente a avaliar uma potencial entrada nas classes Hypercar e/ou GTP com um protótipo LMDh. Apesar de não ter sido feita qualquer confirmação oficial, várias fontes da indústria sugerem que a Mercedes encetou conversações com fornecedores e responsáveis pelas regras, indicando uma exploração séria do programa, isto segundo a publicação Daily Sportscar.

Outras marcas como a Genesis, a McLaren e a Honda, que também procuram expandir a sua presença no WEC e no IMSA. A Mercedes-AMG Motorsport não deu qualquer resposta oficial a estes rumores.