WEC /IMSA: Kevin Magnussen confirmado na BMW

Kevin Magnussen, já tem destino para a próxima época. No próximo fim de semana fará a sua despedida da F1,a segunda, e o destino será semelhante ao que escolheu aquando da primeira mudança. As corridas de resistência, desta vez com uma marca diferente.

Magnussen, ainda piloto da Haas, vai ser piloto da BMW M Motorsport, tendo sido confirmado como parte do programa LMDh da BMW, competindo em eventos de topo como o IMSA, o WEC e as 24 Horas de Le Mans.

“Estou feliz e orgulhoso por representar uma marca de desporto automóvel tão icónica como a BMW em algumas das corridas mais lendárias do mundo” disse Magnussen. “Depois de 10 anos na Fórmula 1, estou a embarcar num novo e excitante capítulo, e estou ansioso por aceitar o desafio nos carros mais inovadores e avançados da história das corridas de resistência. Um enorme obrigado à BMW M Motorsport por esta fantástica oportunidade. Mal posso esperar para começar os preparativos e estou ansioso por dar início à época de 2025 com o resto da equipa.”

Andreas Roos, diretor da BMW M Motorsport, elogiou a experiência de Magnussen na F1 e a sua anterior época de corridas de protótipos como ativos valiosos para a equipa.

“Kevin Magnussen é uma excelente adição ao nosso programa LMDh”, disse o chefe da BMW Motorsport, Andreas Roos. “Ele tem demonstrado regularmente a sua velocidade ao mais alto nível na Fórmula 1 ao longo da última década. Graças à sua vasta experiência, ele é um verdadeiro trunfo para o nosso projeto. A sua anterior época completa com nos protótipos, em 2021, é outra vantagem para nós, pois irá certamente facilitar a sua adaptação ao BMW M Hybrid V8. Estou muito satisfeito por Kevin Magnussen fazer agora parte da família BMW M Motorsport.”

Kevin Magnussen já conhece o mundo da resistência. Fez uma época completa no IMSA com a Cadillac Chip Ganassi Racing e iniciou o programa de resistência da Peugeot. Ainda conta com passagem pelas 24h de Le Mans (LMP2). O calendário de corridas específico de Magnussen ainda não está finalizado.