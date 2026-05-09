WEC: Ford quer Verstappen em Le Mans
O diretor global da Ford Racing, Mark Rushbrook, admitiu que a marca norte-americana gostaria de contar com Max Verstappen no seu programa Hypercar no FIA WEC, nomeadamente nas 24 Horas de Le Mans, embora reconheça que “muitas coisas precisam alinhar-se” para tal acontecer. As declarações foram prestadas à margem das 6 Horas de Spa-Francorchamps, evento em que o Ford Racing marcou presença este fim de semana.
Verstappen, tetracampeão de Fórmula 1, tem manifestado publicamente o desejo de um dia participar em Le Mans. A ligação à Ford existe através da parceria Red Bull Ford Powertrains, vigente desde esta temporada. Rushbrook revelou que as conversas com o neerlandês de 28 anos não são recentes, e indicou que Verstappen estaria recetivo a competir num programa Hypercar “com o programa certo”. Para 2027, ano de estreia do Ford Hypercar no WEC, Rushbrook descartou a participação do piloto, admitindo que poderá acontecer “durante a sua carreira na F1”, dependendo dos calendários.
“Adoraríamos ver isso, sim. Mas muitas coisas precisam alinhar-se para que isso aconteça. Claro que seria incrível para nós, para o desporto, adoraríamos ver isso. Não para 2027. Dependendo dos calendários e do que estiver a acontecer, poderia ser durante a sua carreira na F1. A maioria das conversas remonta tem três ou mais anos; é apenas uma questão de encontrar a oportunidade certa para as coisas se alinharem.”
Quanto à formação para a estreia do Hypercar em 2027, Rushbrook revelou que o alinhamento está próximo de ser finalizado. Logan Sargeant, Seb Priaulx e Mike Rockenfeller já foram anunciados, com um piloto adicional a ser confirmado no próximo mês em Le Mans. Segundo o Sportscar365, Matt Campbell deverá ser um dos novos nomes, com Mike Conway, da Toyota WEC, também referenciado como alvo. Rushbrook sublinhou ainda a visão integrada do Ford Racing para a gestão de pilotos, encarando o conjunto de pilotos de Hypercar e GT3 como um “arsenal total” flexível, com possibilidade de mobilidade entre programas. O programa de desenvolvimento de pilotos, alargado este ano para 14 elementos, foi apontado como possível fonte de futuros pilotos Hypercar.
Rushbrook sobre o alinhamento do Hypercar para 2027:
“Nem tudo está assinado, mas temos o nosso alvo e as nossas conversas, e estamos perto de ter tudo fechado. Estamos a olhar para isto não apenas como um conjunto de pilotos de Hypercar e um conjunto de pilotos de GT3, olhamos para isso como um arsenal total de pilotos que poderíamos mobilizar se necessário.”
Foto: MPSA
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