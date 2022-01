WEC: Esports são plataforma para alcançar gerações mais novas, diz Pierre Fillon | AutoSport

Os eSports ganharam protagonismo durante este fim de semana com a realização das 24h Le Mans Virtual. Para o presidente do Automobile Club de l’Ouest (ACO) este é um formato que deseja fazer crescer, para fazer chegar a resistência às gerações mais novas e talvez um dia, colocar o vencedor das 24h virtuais aos comandos de um carro para as 24 de Le Mans reais.

“É óbvio que as 24 Horas de Le Mans Virtual, pela influência que têm, ajudaram a lançar luz sobre as reais 24 Horas de Le Mans e o campeonato do mundo de resistência [WEC]. Também é interessante para nós alcançar a geração mais jovem, apaixonada por eSports, e apresentá-los à nossa disciplina”, explicou Fillon em declarações ao AUTOHebdo.

O responsável pelo ACO, acrescentou ainda que: “Trabalharemos, quando o campeonato de eSports crescer, para permitir que o vencedor das 24 Horas de Le Mans Virtual um dia esteja numa “baquet””.