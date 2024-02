Visa Cash RB Formula One Team apresentou VCARB 01 em Las Vegas | AutoSport

Visa Cash RB Formula One Team para a temporada de Fórmula 1 de 2024.

A estrela da noite foi o novo VCARB 01, com a sua pintura azul e branca que reflete as novas cores da equipa.

Peter Bayer, CEO da Visa Cash App RB e Laurent Mekies, Diretor de Equipa, estiveram presentes no palco, juntamente com os nossos pilotos, o australiano Daniel Ricciardo, oito vezes vencedor de Grandes Prémios, e o jovem japonês Yuki Tsunoda. Ao lado deles estava Amna Al-Qubaisi, a emiradense que está a levar as cores da Visa Cash App RB no campeonato da F1 Academy deste ano.

Novo nome, ‘velhas cores’, a equipa de Faenza sofreu várias alterações significativas, um novo diretor de equipa, uma nova identidade. O novo monolugar tem algumas alterações significativas, já que foi desenvolvido um conceito bem mais próximo do ‘irmão da Red Bull. O VCARB 01 mantém muitos dos elementos de design do AlphaTauri AT04 do ano passado, os sidepod são bem diferentes, sendo que ficam claras as ambições da equipa para este ano.

Especificações técnicas do VCARB 01

Motor: Honda RBPTH002

Chassis: Visa Cash App RB Formula One Team – monocoque em compósito de carbono.

Suspensão dianteira: Red Bull Technology – braços em compósito de carbono, pullrod, trackrod, conjuntos de montantes, balancins de suspensão, elementos de mola e amortecedores.

Suspensão traseira: Red Bull Technology – triângulos em compósito de carbono, pushrod, trackrod, conjuntos verticais, balancins de suspensão, elementos de mola e amortecedores.

Condutas de travagem: Visa Cash App RB Formula One Team – à frente e atrás.

Direção: Red Bull Technology – assistida.

Caixa de velocidades: Red Bull Technology – caixa principal em compósito de carbono, montada longitudinalmente, com 8 velocidades acionadas hidraulicamente.

Diferencial: Multiplaca de acionamento hidráulico.

Embraiagem: Multiplaca de carbono com acionamento hidráulico.

Escape: RBPT

Sistema de travões: Visa Cash App RB Formula One Team / Red Bull Technology

Banco do piloto: Visa Cash App RB Formula One Team – compósito de carbono específico para o piloto.

Pneus: Pirelli

Sistema de combustível: Visa Cash App RB Formula One Team

Peso total: 798 kg

Mais info assim que possível