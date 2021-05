Vida muito difícil para Nikita Mazepin na F1

Nikita Mazepin não está a ter vida fácil na Fórmula 1. A época de estreia do russo tem sido difícil, marcada por erros e falta de ritmo, especialmente na comparação com o colega de equipa na Haas, Mick Schumacher. Nos três primeiros fins-de-semana de F1 2021 no Bahrein, Imola e Portimão, Mazepin qualificou-se sempre atrás do alemão, com uma diferença média de seis décimos de segundo.

A corrida de estreia de Mazepin no Bahrein terminou depois de um pião logo a abrir a corrida, enquanto nas seguintes o russo terminou um minuto atrás do seu companheiro de equipa. Para além disso, Mazepin tem vindo a atrair a ira de vários colegas por alegadamente os ter bloqueado durante as qualificações, com Sergio Perez e Nicholas Latifi a chamarem-lhe “idiota”. A

No GP de Espanha, foi penalizado por ter impedido Lando Norris no Q1. Depois foi batido por 0.69s pelo seu companheiro de equipa na qualificação e na corrida ficou a 49.862s de Schumacher, usando os mesmo compostos de pneus nas mesmas alturas.

Guenther Steiner diz que o seu pupilo está a “esforçar-se demais”: “Ele precisa de encontrar o seu limite. Mas isso é para ele encontrar, não nós”.

Só há um problema. É que todos os dados indicam que esse limite é insuficiente para a Fórmula 1, e de tanto querer, o jovem russo começa a entrar numa espiral negativa donde não vai ser fácil sair. Se tem chegado à F1 só com o dinheiro do pai, estaria a ser pressionado de todos os quadrantes, mas provavelmente não tanto que é atualmente, decorrente do incrível erro que cometeu com o caso do vídeo que publicou nas suas redes sociais.

Basicamente, a ‘internet’ não lhe vai dar paz. Só há uma forma de contornar isso. Fazer o que fez Lance Stroll, que foi melhorando aos poucos e acabou com a conversa do “filho de pai rico”. Fica por dizer que não estamos a comparar Lance Stroll quando chegou à F1 com Nikita Mazepin. Isso seria comparar a Estrada da Beira com a beira da estrada…