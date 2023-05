Victor Martin vai estrear-se com um Fórmula 1 | AutoSport

O piloto da Academia Alpine Victor Martins vai estar aos comandos do Alpine A521 na próxima segunda -feira, no Autodromo Nazionale Monza para um teste com autorizado com modelos de Fórmula 1 de épocas anteriores. Martins vai juntar-se ao piloto de reserva Jack Doohan, para o teste em Itália, com o francês a assumir as funções de piloto na segunda-feira, 8 de maio, e o australiano a rodar com o carro na terça-feira, 9 de maio.

Martins tem 21 anos e ingressou na estrutura de formação gaulesa em 2021, ao mesmo tempo que fazia a sua estreia no campeonato FIA de Fórmula 2. No ano anterior tinha vencido o campeonato de Fórmula 3 e esta será o seu primeiro teste com a equipa Alpine.

Para Victor Martins esta “será a primeira vez que vou trabalhar em estreita colaboração com a equipa Alpine em pista e poder ter a minha primeira oportunidade num carro de F1 com eles é muito especial. O meu objetivo é ter muito tempo de pista e desfrutar de tudo. Estou muito grato por ter esta primeira oportunidade graças à Alpine e a toda a equipa. Já adaptaram o banco para mim e concluímos algum trabalho de simulador, o que é muito entusiasmante. Agora estou ansioso por ir para a pista e aproveitar ao máximo a oportunidade de aprender o mais possível”.