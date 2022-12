Vettel e Schumacher fazem novamente equipa para a Race Of Champions 2023 | AutoSport

Sebastian Vettel e Mick Schumacher voltam a fazer dupla na Race of Champions (ROC) que se realiza em janeiro do próximo ano na Suécia. Será a décima primeira participação de Vettel e a terceira de Schumacher, quando ambos, por motivos diferentes, deixaram de fazer parte do pelotão da Fórmula 1 para a próxima época.

Vettel, fazendo dupla com o pai de Mick Schumacher, venceu por seis vezes consecutivas a ROC entre 2007 e 2012.

Mick Schumacher afirmou ser “ótimo estar de volta à Race Of Champions e voltar a ver todos os pilotos. Melhor ainda com Sebastian também a competir, para que a ‘Team Germany’ possa estar à altura da tradição de lutar pelo título na Taça das Nações ROC. Estou realmente ansioso por voltar a conduzir no gelo, e por passar tempo e travar batalhas com esta impressionante lista de pilotos presentes”.

O recém retirado Sebastian Vettel acrescentou estar “encantado por Mick voltar a juntar-se a mim na Race Of Champions, a minha primeira corrida desde a minha reforma da Fórmula 1. Nenhum de nós tem muita experiência na neve e no gelo, pelo que uma aprendizagem rápida na Suécia, no início deste ano. Acabei por me surpreender ao chegar à final individual contra Sébastien Loeb e agora mal posso esperar para voltar e formar equipa com Mick para ver se conseguimos levar a ‘Team Germany’ a outro título da Taça das Nações ROC”.

O pelotão da ROC 2023 já tem mais nomes confirmados. Mika Häkkinen e Valtteri Bottas pela equipa da Finlândia, David Coulthard e Jamie Chadwick farão dupla pela Grã-Bretanha e a dupla pai e filho Petter e Oliver Solberg estarão ao serviço da equipa Noruega. Também em ação estarão o “Mr.. Le Mans” Tom Kristensen, o Campeão de Fórmula 2 de 2022 Felipe Drugovich, Felix Rosenqvist, Thierry Neuville e o cinco vezes Campeão do Mundo de Rallycross Johan Kristoffersson, que defende as cores da “casa”.