Verstappen, Russell, Horner e Wolff: depois da troca de ‘mimos’ vamos ao que interessa: a pista…

Para Horner”O Max é muito direto, obviamente, ele sentiu uma grande frustração no fim de semana passado, pela forma como as coisas se desenrolaram, num cenário que nunca tínhamos visto antes e com a subsequente penalização na grelha. Transformou isso em motivação e fez um arranque brilhante, liderou a corrida na primeira curva e ganhou o Grande Prémio, o que é a melhor resposta possível”, disse falando depois sobre as observações feitas por Toto Wolff, em que o chefe da Mercedes se referiu ao seu homólogo da Red Bull como um “terrier ganindo”: “Eu adoro terriers! Acho que são ótimos cães”, respondeu Horner. “Já tive quatro, tive dois Airedales, são o rei dos terriers. Tive dois terriers de West Highland chamados Bernie e Flavio. O que os terriers têm de especial é o facto de serem tremendamente leais. Ser chamado de terrier, é assim tão mau? Eles não têm medo de enfrentar os cães maiores – eu preferia ser um terrier do que um lobo, talvez.”

