Verstappen e a ‘expulsão’ de jornalista em Suzuka: reacende-se debate sobre liberdade de imprensa

Max Verstappen protagonizou um dos momentos mais polémicos do arranque do Grande Prémio do Japão ao exigir que o jornalista Giles Richards, do The Guardian, abandonasse a sala antes de iniciar a sua conferência de imprensa na área de hospitalidade da Red Bull, em Suzuka. O tetracampeão mundial recusou-se a responder a qualquer pergunta até o repórter britânico se levantar e sair, numa cena que apanhou de surpresa colegas de comunicação social e elementos do paddock.

O episódio em Suzuka e a pergunta “incómoda” de 2025

O incidente ocorreu durante uma sessão com meios escritos, quando Verstappen identificou Richards entre os presentes e interrompeu o início da conferência. “Não falo antes de ele sair”, afirmou o neerlandês, apontando diretamente ao jornalista. Perante a insistência do piloto, Richards questionou: “A sério? Por causa da pergunta do ano passado?”, numa referência à questão colocada em Abu Dhabi, sobre o acidente com George Russell no Grande Prémio de Espanha de 2025, que lhe custou uma penalização de 10 segundos e, em retrospetiva, pontos cruciais na luta pelo título.

Segundo relatos de vários meios internacionais, Verstappen manteve a posição, limitando-se a responder “Sim. Sai. Agora podemos começar”, depois de o jornalista deixar a sala. Para muitos observadores, o episódio expôs a forma como a frustração do piloto com a cobertura mediática britânica se arrastou da época passada para 2026, num contexto em que o neerlandês já tinha criticado o peso da imprensa do Reino Unido na Fórmula 1.

Reações da imprensa: ética profissional e “linha vermelha” na relação com pilotos

A reação da imprensa especializada foi rápida e, em grande medida, crítica. Vários órgãos europeus e publicações dedicadas ao desporto motorizado classificaram o gesto como um ataque simbólico à liberdade de imprensa e à ética profissional, sublinhando que a pergunta de Richards em Abu Dhabi — sobre se Verstappen se arrependia do incidente em Espanha, num campeonato decidido por dois pontos — era legítima em termos jornalísticos.

Alguns comentadores descreveram a atitude do piloto como “sem classe” e “imatura”, argumentando que um campeão com quatro títulos deveria ter estofo para lidar com questões incómodas sem recorrer à expulsão de um repórter de uma sessão aberta à comunicação social. Em contraponto, parte da opinião publicada na Holanda e na Alemanha enquadrou o caso como a “gota de água” numa relação já desgastada entre Verstappen e a imprensa britânica, falando em “hostilidade crónica” e num ambiente mediático considerado excessivamente agressivo para com o piloto da Red Bull.

Paddock e público divididos entre crítica e defesa

Nas redes sociais e fóruns de adeptos, a reação foi profundamente polarizada. Entre os críticos, multiplicaram-se acusações de “bullying” e de incapacidade de assumir responsabilidades, com muitos a associarem o gesto à forma como Verstappen lidou com a perda do título para Lando Norris em 2025. Várias mensagens destacaram uma suposta “fragilidade” do piloto perante a pressão mediática, sugerindo que o episódio revela uma dificuldade em aceitar questões sobre erros passados.

Do lado dos defensores, o incidente foi apresentado como um gesto de “fim da paciência” face ao que consideram ser uma cobertura sensacionalista por parte de alguns meios britânicos. “Max fez aquilo que muitos pilotos gostariam de fazer”, é uma leitura recorrente entre fãs que veem na atitude do neerlandês uma forma de traçar limites e de afirmar o direito a escolher com quem fala, sobretudo em eventos organizados pelas equipas e não pela FIA. Ainda assim, o envio de emails abusivos a Richards, relatado pelo próprio, foi amplamente condenado, mesmo por adeptos favoráveis ao piloto.

Giles Richards “profundamente desapontado” e pressão sobre a FIA

Na sequência do episódio, Giles Richards quebrou o silêncio num artigo de opinião no The Guardian, no qual se disse “profundamente desapontado” com a atitude de Verstappen. O jornalista lembrou mais de uma década a cobrir Fórmula 1 sem nunca ter sido expulso de uma conferência e reiterou que o seu papel é “fazer perguntas difíceis”, mesmo quando estas incomodam pilotos ou equipas. Richards escreveu ainda que Verstappen parecia “divertir-se com a dinâmica de poder”, relativizando o incidente ao notar que “existem problemas bem mais graves no mundo do que um piloto de F1 estar zangado” consigo.

Por se tratar de uma sessão realizada na hospitalidade da Red Bull e não de uma conferência oficial da FIA, não houve, até ao momento, qualquer sanção formal contra o piloto. Ainda assim, a controvérsia aumentou a pressão sobre a federação para clarificar regras e limites de acesso dos jornalistas às áreas privadas das equipas, de forma a evitar zonas cinzentas na relação entre liberdade de imprensa, direitos de imagem e controlo de narrativa por parte das estruturas da Fórmula 1.

Procura da verdade ou apenas o sensacionalismo?

O nosso ponto de vista é muito simples: não há perguntas proibidas se houver interesse público, especialmente no desporto de alta competição, onde o escrutínio é maior. No entanto, a ética profissional impõe limites sobre como, quando e porquê as perguntas são feitas, respeitando a dignidade humana e a vida privada.

Existe uma tensão entre o jornalista que procura a verdade e o atleta que se sente desumanizado.

Embora o jornalista possa perguntar, o atleta tem o direito de não responder, mas não de expulsar o jornalista. A ética reside na intenção: procurar a verdade ou apenas o sensacionalismo.

FOTO Getty Images / Red Bull Content Pool