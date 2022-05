Vem aí o novo GP de Miami de Fórmula 1 | AutoSport

A Fórmula vai estrear um circuito completamente novo. A última vez que isso sucedeu foi em Jidá, Arábia Saudita, no ano passado, pois Zandvoort era um ‘velho’ conhecido, ainda que tenha sofrido muitas modificações.

Podem ter passado anos em obras, mas o Grande Prémio de Miami está finalmente aí, e pode ser um dos pontos altos do ano. Não são apenas as entidades ligadas à Fórmula 1 que estão a ficar entusiasmadas com a corrida.

Há inúmeras festas, ativações e eventos, já que aparentemente toda a cidade se prepara para receber as equipas, os pilotos e está esgotada a lotação na pista do sul da Florida.

Miami vai tornar-se o 11º local nos Estados Unidos a receber uma corrida do Mundial de F1, e como sempre os americanos trazem a sua própria abordagem única, muito virada para o espetáculo e mostrar o melhor do que a cidade tem para oferecer. Mas para muitos adeptos que assistem em todo o mundo, haverá um foco especial numa oferta específica…a própria corrida.

Prepare-se é para horários menos habituais, pois a sessão que se realiza mais cedo na hora de Portuga continental é o TL3 que começa às 18h00. A qualificação é às 21h00 e a corrida às 20h30.