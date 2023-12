Vem aí a Racing Bulls ‘nome do patrocinador’ F1 Team? | AutoSport

Racing Bulls ‘nome do patrocinador’ poderá ser o novo nome da Alpha Tauri. Sabe-se que existe um plano da Red Bull para mudar a denominação da equipa, o que será a segunda vez em cinco épocas. Tudo começou como Minardi, fundada em 1985 pelo italiano Giancarlo Minardi, a equipa competiu na Fórmula 1 até 2005, apesar de trocas de ‘dono’ e de nome, mas sempre com Minardi presente .Em 2005, a Minardi foi vendida à Red Bull, que renomeou para Toro Rosso, uma palavra italiana que significa “touro vermelho”. Em 2022, a Toro Rosso mudou seu nome para Alpha Tauri. A equipa continua a ser propriedade da Red Bull, mas passou a ter uma identidade visual própria. Agora, um novo nome, numa identidade está para já a ser ocultada. É público que a marca Racing Bulls foi registada, bem como as imagens, mas a mais forte possibilidade é que RB ou Racing Bulls se tornem apenas o sufixo para o nome de uma equipa com um forte patrocinador, como tem sido usual na F1 nos últimos anos, Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team, BWT Alpine F1 Team, MoneyGram haas F1 Team, etc…

