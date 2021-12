Valtteri Bottas vs Sergio Perez – Resultado da sondagem | AutoSport

Ontem perguntamos aos leitores do AutoSport a opinião sobre quem esteve melhor na função de segundo piloto: Sergio Perez ou Valtteri Bottas. Não é uma função das mais vistosas, mas é bastante importante numa época em que qualquer pormenor conta. Sergio Perez e Valtteri Bottas foram chamados muitas vezes a defender o seu companheiro de equipa durante as corridas de 2021, quer tenha sido na tentativa de atrasar o adversário ou a serem usados como parte da estratégia de paragens nas boxes. Por exemplo, Fernando Alonso desempenhou muitíssimo bem essa função na Hungria, em manobras defensivas que lhe valeram o prémio “Action of the Year” da FIA, para além da vitória do seu companheiro de equipa nessa corrida e bastantes pontos para a Alpine.

Resultado:

O piloto da Red Bull fez melhor trabalho que Valtteri Bottas. Esta é pelo menos a opinião da grande maioria dos nossos leitores. 70,3% dos votos recaíram sobre Sergio Perez e apenas 29,7% dos leitores votaram em Bottas.

Sergio Perez terminou o ano no quarto posto do mundial de pilotos, a 36 pontos do terceiro posto de Valtteri Bottas, ambos com uma vitória nas 22 corridas disputadas, mas a votação na sondagem de ontem foi bastante esclarecedora sobre o que pensam os fãs portugueses.

Vox pop

Cágado1: “Entendo como melhor wingman aquele que melhor protegeu o seu chefe de fila, ou roubou mais pontos ao seu adversário. Nesse aspecto não tenho dúvidas nenhumas em escolher o Pérez, por corridas como Baku, Paul Ricard, Yas Marina, ou mesmo papeis menos visíveis como no Mónaco, COTA… vários outros. Conseguiu roubar muito mais pontos ao Hamilton que o Bottas ao Verstappen, ou ajudar o Verstappen a conseguir os seus resultados. Tb há que ter em conta que a RB nunca teve dúvida nenhuma em pôr o Pérez a fazer pequenos sacrifícios para o Verstappen, enquanto a Mercedes foi mais comedida com o Bottas. Falhanços como a partida do México tb não ajudam nada à avaliação do Bottas.

Se a pergunta fosse qual deles fez uma melhor temporada, talvez a minha resposta fosse o Bottas. Apesar da sua temporada não ter sido espectacular, acho que o Pérez ficou um bocadinho aquém do que eu esperava”.

917/30: “Checo! Tendo em conta que foi o primeiro ano na RB, e acima de tudo, quando na parte final do campeonato foi preciso ajudar o 1º piloto da equipa o mexicano estava lá”.



anotheruser: “Perez fez melhor esse papel de escudeiro com sacrifício total da sua temporada em prol do Verstappen”.