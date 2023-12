Valtteri Bottas tenta qualificação para mundiais UCI de ciclismo em gravilha | AutoSport

Valtteri Bottas tem levado o seu hobbie do ciclismo a sério e vai tentar qualificar-se para os campeonatos mundiais de Ciclismo em Gravilha.

Bottas tem-se preparado para o Campeonato do Mundo de Gravel da UCI, que combina elementos da estrada e do BTT, decorrendo maioritariamente em estradas de gravilha, em floresta, caminhos agrícolas e empedrado. Bottas teria de terminar entre os 25% melhores pilotos na sua categoria de 35-39 anos num evento da UCI Gravel World Series no próximo ano para se qualificar para a prova de outubro:

“Levo [as corridas] a sério e vou sempre desafiar-me e tirar o máximo partido delas”, disse ao podcast Bobby & Jens sobre a sua nova paixão. “Quer se trate de um resultado, de uma tática ou de uma velocidade média, dou tudo por tudo. Não me importo de magoar-me. Até gosto de o fazer. Vou tentar qualificar-me para os mundiais no próximo ano. A prova de Adelaide é em janeiro, por isso vou passar o Natal à Austrália, o que é perfeito”, disse sobre a interferência ou não do ciclismo na F1.