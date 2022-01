Valtteri Bottas de regresso aos ralis | AutoSport

Valtteri Bottas, novo piloto de F1 da Alfa Romeo Racing, vai novamente participar no Rally Árctico, desta feita ao volante de um Citroen DS3 WRC, onde será navegado por Timo Rautiainen. Depois da prova da terra do Pai Natal ter substituído o rali da Suécia o ano passado no WRC, este ano conta novamente com a presença do finlandês, que sempre que pode disputa o evento. Esta será a quarta participação de Bottas no evento. O ano passado, mas não na prova do WRC (houve dois Rali do Ártico, o segundo chamou-se Ártico/Finlândia) Bottas terminou na sexta posição.