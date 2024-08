Valtteri Bottas admite “situação complicada” acerca do seu futuro na F1

Valtteri Bottas tem esperança que a entrada de Mattia Binotto no projeto da Audi influencie as discussões sobre o seu futuro na equipa suíça, mas admite que ainda é uma “situação complicada” de resolver.

A Sauber ainda tem de confirmar o seu segundo piloto para a temporada de 2025 e seguintes, quando se tornar uma equipa de fábrica da Audi. Bottas, atualmente no último ano do seu contrato com os suíços, enfrenta um período de incerteza à medida que a equipa passa por grandes mudanças.

O piloto finlandês tem sido uma figura central nos esforços da equipa, no entanto, com a confirmação da transferência de Nico Hülkenberg da Haas para a Sauber para a temporada de 2025, o lugar de Bottas na equipa está agora em questão. A chegada de Binotto, o antigo chefe de equipa da Ferrari, como novo líder do projeto pode apresentar uma nova oportunidade para o piloto.

Bottas afirmou que a vinda de Binotto poderá “servir de ‘reset’ às conversações, porque anteriormente estivemos em comunicação com Andreas [Seidl] e Oliver [Hoffmann], e agora é Mattia”. O finlandês acrescentou que ainda se trata de “uma situação um pouco complicada”.

Com apenas alguns lugares não confirmados para a temporada de F1 de 2025, Bottas está sob pressão para garantir o seu futuro no mundial, mas também a Sauber/Audi ficou sem a possibilidade de contratar Carlos Sainz, atraído pelo projeto apresentado pela Williams.

Sem qualquer ponto somado pela equipa suíça na primeira metade da temporada, Valtteri Bottas aponta para um planeamento a longo prazo por parte da Sauber como argumento para o último lugar ocupado no mundial de construtores.

“Tem sido bastante claro que todas as decisões nos últimos dois anos foram tomadas para sermos competitivos a partir de 2026”, reforçou Bottas. “Sei que, em alguns casos, não é o ideal e, infelizmente, como no meu caso, muitas vezes lutei na parte de trás do pelotão, mas o meu trabalho continua a ser fazer o melhor que posso e, ao mesmo tempo, dar o meu melhor à equipa e contribuir da melhor forma possível. É tudo o que posso fazer. Espero que, a partir de agora, as coisas sejam um pouco mais estáveis e que haja uma direção clara”, concluiu.

Foto: MPSA/Phillipe Nanchino