Valentino Rossi não foi para a F1 porque a Ferrari queria-o 1 ano como piloto de testes

Durante o ano de 2010, Valentino Rossi foi muitas vezes notícia e era grande o polo de interesse no MotoGP e na F1. Na altura, sabia-se que os responsáveis da Yamaha tinham receio de perder ‘il Dottore’. A passagem de Casey Stoner para a Honda, poderia provocar uma reação em cadeia no mercado dos pilotos de MotoGP e se a Yamaha estava tranquila com Jorge Lorenzo na luta pelo título, o mesmo não acontecia no planeamento da época seguinte, pois sem Stoner, a Ducati iria tentar o possível e impossível para ‘agarrar’ Rossi. Durante o longo repouso que tinha na altura pela frente, Rossi teve tempo suficiente para ponderar a escolha Yamaha ou Ducati, com a Ferrari e a história da F1 pelo meio, e se na altura não se soube muito bem porque não foi para a Ferrari, a resposta a esta questão deu-a agora: “Fiz uma série de testes para a Ferrari e depois sentámo-nos com a direção da equipa que tinha elaborado um plano muito abrangente para me preparar para uma carreira na Fórmula 1”, começou por dizer Rossi, agora com 41 anos, ao jornal Corriere della Sera: “Contudo, esse plano dizia que eu tinha de conduzir primeiro um carro mais lento, e que inicialmente deveria ser um piloto de testes. Foi por isso que decidi recusar a oferta”, disse.



Antes, nos testes de F1 em Barcelona, e ciente das enormes expetativas geradas pelo bom desempenho de Valentino Rossi, Stefano Domenicali veio a terreno arrefecer os ânimos sem minimizar o bom trabalho efetuado pelo motociclista: “O Valentino voltou a mostrar que tem capacidade para ser piloto de F1, e se acabarem por aceitar a nossa proposta de que as equipas possam alinhar com três carros em cada Grande Prémio, confesso que ele estaria no topo da nossa lista para esse volante.”

Mas a Ferrari tinha Alonso sob contrato até 2014 e Robert Kubica muito perto de ficar com o lugar de Felipe Massa, isto em 2010, claro, pelo que a Ferrari não parecia ter espaço para arriscar na contratação dum piloto que não seria ganhador no primeiro ano, apesar do seu inegável talento. Por isso uma eventual passagem de Rossi para as quatro rodas parecia depender inteiramente de uma alteração improvável dos regulamentos, o que se confirmou.

Agora, Rossi diz que a Ferrari precisa de se juntar à Red Bull para tornar “a vida difícil para a Mercedes” em 2021. Esta é a visão da lenda do MotoGP. O italiano também comentou a possível recuperação da Ferrari esta temporada de 2021 após a abrupta queda de desempenho em 2020, no meio de relatos de que a equipa está a preparar uma evolução significativa do motor: “Eu gosto da Ferrari e gosto de Charles Leclerc. Penso que Charles é um dos pilotos mais fortes da grelha”, disse Rossi. “A Ferrari tem as pessoas de que precisa para ganhar corridas, agora tudo o que precisam de fazer em Maranello é construir um carro para fazer o trabalho.

Colocar os campeões mundiais, a Mercedes, em ‘perigo’ é um desafio para todos os outros. Tal como a Red Bull, a Ferrari deve posicionar-se para lhes dificultar a vida”, insistiu.