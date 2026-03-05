Vai Portugal receber a Fórmula 1 mais cedo do que está previsto?

A possibilidade de a Fórmula 1 regressar ao Autódromo Internacional do Algarve (Portimão) ainda em 2026 tornou-se um dos temas centrais no paddock de Melbourne. Embora não haja ainda uma confirmação oficial da FIA ou da Liberty Media, atualmente, Portugal está na “pole position”, ou, no mínimo, na “primeira linha da grelha” para ser o substituto oficial. O regresso é certo para 2027, mas a crise global pode antecipar esse “ruído” dos motores para as curvas de Portimão já daqui a poucas semanas.

O atual contexto geopolítico, com a instabilidade no Médio Oriente – especificamente a escalada de tensão entre o Irão, Israel e os EUA – colocou em sério risco os Grandes Prémios do Barhein (12 de abril) e da Arábia Saudita (19 de abril), sendo quase impossível que se realizem. Os sinais de alerta são claros, já houve impactos práticos, como o cancelamento de um teste de pneus da Pirelli no Barhein e o adiamento da ronda de abertura do Mundial de Resistência (WEC) no Qatar. A F1 tem monitorizado a situação de perto, e a proximidade das datas (falta pouco mais de um mês) obriga à ativação urgente de planos de contingência.

Nesse contexto, Portimão é um “Plano B” de luxo. O circuito algarvio é visto, juntamente com Imola (Itália), como as alternativas mais viáveis por várias razões: Portimão já provou ser capaz de organizar um GP em tempo recorde durante a pandemia (2020 e 2021). O contrato assinado para 2027/2028 e o acordo oficial (confirmado no final de 2025) para o regresso de Portugal ao calendário em 2027 e 2028 são bons argumentos para limar arestas, e antecipar a estrutura para 2026 seria um passo lógico, dado que já existe compromisso político e financeiro entre o Governo e a F1. Em abril, o clima no Algarve é ideal para a F1, ao contrário de opções na Europa Central, que ainda podem enfrentar frio extremo.

Contudo, há obviamente obstáculos logísticos e nem tudo (ou mesmo nada) é simples. No calendário atual do Autódromo Internacional de Portimão, as datas de abril estão ocupadas com outros eventos, pelo que há conflitos de agenda: estão agendadas provas da Porsche Cup Suisse e do International GT Open para as datas em que a F1 estaria no Médio Oriente. Para Portimão receber a F1, estas competições teriam de ser canceladas ou remarcadas, o que implica custos de indemnização potencialmente elevados.

O que dizem os rumores em Melbourne

Fontes próximas do paddock na Austrália indicam que a decisão final terá de ser tomada nos próximos dias. Se a situação no Golfo Pérsico não estabilizar, é muito provável que a F1 anuncie uma “dobradinha” europeia em Ímola e Portimão para substituir as corridas no deserto. Se assim suceder, Portugal recebe a Fórmula 1 mais cedo do que está previsto…

FOTOS Interslide