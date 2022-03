Uma volta na renovada pista de Spa-Francorchamps (vídeo) | AutoSport

Depois das obras de requalificação profundas e que afetaram todo o traçado de Spa-Francorchamps, a primeiras imagens onboard de uma volta à pista belga.

As imagens divulgadas durante os últimos meses, não fizeram jus ao que mudou no circuito belga, tendo em conta o regresso das competições de duas rodas. São novas bancadas, novas caixas de gravilha e o alargamento das já existentes, foi criada uma nova curva apenas para as corridas de motos, tudo em 5 meses, num dos mais acarinhados circuitos do mundo.