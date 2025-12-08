Uma história de despedida: o DRS da Fórmula 1

No último dia de 2025, o Grande Prémio de Abu Dhabi não marcou apenas o fim de uma temporada, mas também o desaparecimento de uma das tecnologias mais controversas e influentes da Fórmula 1 moderna.

O Drag Reduction System (DRS), aquele pequeno ‘flap’ na asa traseira que moldou os últimos quinze anos de competição, fechou-se pela última vez. Kimi Antonelli teve a honra de ser o último piloto a acioná-lo, encerrando uma era que teve início com Jenson Button em 2011, como uma resposta urgente a um problema que há muito atormentava o desporto.

O grito de auxílio: 2010 e a necessidade de mudança

A história do DRS é um testemunho de como a necessidade pode ser a mãe da invenção. Antes da sua introdução, as corridas eram frequentemente caracterizadas por longas “procissões” – cinematograficamente perfeitas, mas desportivamente monótonas. O epítome dessa agonia foi o Grande Prémio de Abu Dhabi de 2010, onde Fernando Alonso se viu impotente, preso atrás de Vitaly Petrov durante toda a corrida, incapaz de o ultrapassar e assistindo à sua oportunidade de campeonato esvair-se.

Este não era um caso isolado. A aerodinâmica dos monolugares tinha atingido um ponto em que o ar turbulento deixado por um carro tornava quase impossível para o veículo que seguia de perto manter o ritmo e, consequentemente, tentar uma ultrapassagem. O desporto enfrentava um problema estrutural que comprometia o espetáculo.

Foi então que, em 2011, surgiu a solução: um ‘flap’ que se abria nas retas, reduzindo o arrasto e proporcionando um ganho de velocidade de 10 a 12 km/h. Simples, elegante e funcional. Os números não mentem: em 2010, registaram-se apenas 547 ultrapassagens ao longo de toda a época; em 2011, esse número disparou para cerca de 1.500. O sistema não só salvou a Fórmula 1 da monotonia, como a transformou radicalmente.

O auge: uma ferramenta tática sofisticada

Durante a sua primeira década de existência, o DRS transcendeu a função de um mero ‘botão mágico’. Evoluiu para uma arma estratégica sofisticada, um elemento que distinguia os pilotos excecionais dos competentes.

As equipas rapidamente perceberam que a verdadeira arte do DRS residia na sua utilização inteligente.

Quando Max Verstappen e Charles Leclerc se defrontaram em Jeddah (Arábia Saudita) em 2023, não eram apenas grandes pilotos a competir na reta; eram, na verdade, mestres de xadrez em alta velocidade. Ambos abrandavam deliberadamente na última curva, tentando evitar ser o primeiro a cruzar a linha de deteção do DRS, cientes de que a vulnerabilidade aguardava o carro que passasse à frente. Leclerc “brincava” com a travagem, e Verstappen respondia em conformidade. Era um duelo de esgrima, onde cada movimento possuía um significado tático profundo. O próprio Leclerc elogiou Verstappen, afirmando: “O Max jogou de forma inteligente na última curva”.

Pensemos também na lendária batalha entre Alonso e Hamilton em Montreal 2013, onde os dois se envolveram numa dança sofisticada de ataque e defesa, utilizando o DRS não como um fim em si mesmo, mas como parte integrante de uma estratégia mais vasta. Estes foram momentos em que a Fórmula 1 provou que era possível conjugar espetáculo e exigência ao mesmo tempo.

Os estrategas apreciavam o DRS pela liberdade tática que proporcionava. Se uma equipa optasse por uma paragem nas boxes mais cedo para o seu piloto, sabia que poderia recuperar posições mais tarde, utilizando o sistema para ultrapassar. Reduzia a rigidez das corridas, abria novas possibilidades e criava drama.

Os benefícios inegáveis do DRS

As estatísticas iniciais foram irrefutáveis. No primeiro ano completo com o DRS e os pneus Pirelli, o desporto foi revitalizado de forma notável. Os pilotos sentiram a diferença de imediato. Sébastien Buemi declarou que era “definitivamente positivo” e até se mostrou surpreendido por assistir a “ultrapassagens no Mónaco”. Vitaly Petrov, o mesmo piloto que bloqueara Alonso anos antes, reconheceu que seria “um grande passo em frente”.

O DRS também alterou a dinâmica do espetáculo. Substituiu a monotonia das procissões por batalhas intensas por posição. Quando Verstappen e Leclerc se enfrentavam em 2022, as audiências testemunhavam o drama de duas equipas a jogar xadrez a 300 km/h. O público percebia que havia uma possibilidade real de mudança. Os campeonatos deixaram de ser decididos nos primeiros metros de Suzuka; agora, podiam ser decididos em qualquer reta, em qualquer volta.

E, de facto, aumentou o envolvimento dos adeptos. O DRS permitiu corridas menos previsíveis, estratégias mais variadas e momentos memoráveis onde o improvável podia acontecer. Daniel Ricciardo, o “dive bomb kid”, tornou-se ainda mais perigoso com o DRS, pois tinha a ferramenta para recuperar nas retas o que podia ter perdido nas curvas.

As sombras: o debate eterno e as críticas

Contudo, o DRS nunca foi universalmente amado, e a discórdia em torno do sistema nunca desapareceu. Kimi Räikkönen, campeão de 2007, foi um dos seus críticos mais veementes. Para Kimi, o DRS representava tudo o que de errado tinha acontecido à Fórmula 1 – a invasão do artificial em detrimento do talento bruto. Ele via os pilotos que utilizavam o botão como se estivessem a “fazer batota”, como se a condução se reduzisse a “apertar um botão”.

A crítica principal era de natureza moral, não técnica: o DRS tornava a ultrapassagem demasiado fácil. Os defensores da “velha guarda” argumentavam que a verdadeira arte da Fórmula 1 residia em conseguir ultrapassar alguém numa reta mesmo sem vantagem aerodinâmica – era isso que diferenciava os grandes pilotos dos bons. O DRS, diziam, transformava essa dificuldade numa certeza. Por que razão se deveria admirar uma manobra se ela fosse mecanicamente inevitável?

Havia também a questão da injustiça. O carro da frente estava praticamente indefeso; uma vez dentro da zona de DRS, a ultrapassagem era quase garantida. Nico Rosberg descreveu-o como “frustrante”. O Grande Prémio da Malásia de 2016 viu pilotos serem ultrapassados sem qualquer hipótese de luta, sem qualquer defesa possível. O DRS tinha eliminado uma habilidade fundamental da condução: a capacidade de defender sob pressão.

Existia ainda a questão do “timing sobre o talento”. Fernando Alonso, em Montreal 2013, perdeu uma posição crucial não por ser mais lento, mas por estar no lugar errado, à hora certa (ou errada, dependendo da perspetiva). O DRS, por vezes, recompensava a sorte tanto quanto o talento.

O problema profundo e a solução temporária

A verdade mais complexa era esta: o DRS era simultaneamente uma solução perfeita e um mero penso rápido numa ferida que nunca cicatrizou. Ross Brawn, um dos homens que ajudou à sua implementação, antecipou há muito que o sistema seria removido quando a Fórmula 1 se afastasse da aerodinâmica antiga.

No entanto, a mudança regulamentar de 2022, que reintroduziu o efeito de solo, não eliminou o problema; apenas lhe alterou a forma. A verdade é que nem mesmo os dois modos de asa de 2022 conseguiram cumprir o que tinham prometido. Assim, o DRS permaneceu, década após década, como um paliativo que nunca evoluiu para uma cura definitiva. Simbolizava a incapacidade da Fórmula 1 de resolver o problema fundamental: como criar carros que consigam seguir-se de perto de forma natural?

O último adeus e o horizonte de 2026

Quando 2026 chegar, o DRS não será apenas retirado; será suplantado por uma abordagem completamente diferente. As novas regulamentações trarão uma “aero acelerada”, com asas móveis que se adaptarão continuamente à pista. Não haverá um ‘botão de DRS’ no sentido tradicional, mas sim modos X e Z, que qualquer carro poderá usar a qualquer momento para gerir a sua aerodinâmica.

Esta mudança é também uma admissão: o DRS foi sempre uma solução temporária. Resolveu o problema de 2010, revitalizou o desporto em 2011, e depois permaneceu por inércia. A Fórmula 1 nunca conseguiu abandoná-lo porque o problema que o criou nunca foi verdadeiramente resolvido.

Então, como nos despedimos dele? Talvez com gratidão pela ressurreição que proporcionou a um desporto em crise. Talvez com alívio, porque a solução verdadeira, finalmente, parece estar ao virar da esquina.

O DRS viverá na memória como aquilo que foi: controverso, imperfeito, mas absolutamente necessário quando surgiu. Trouxe o drama de volta a uma Fórmula 1 que o tinha perdido. Criou batalhas memoráveis. Permitiu que o improvável acontecesse. Mas também revelou a verdade que o desporto sempre temeu – que sem ele, o problema subjacente permanecia.

Agora, em Abu Dhabi 2025, quando o ‘flap’ se fechou pela última vez, fechou-se também um capítulo inteiro na evolução da Fórmula 1. Não foi perfeito. Mas durante quinze anos, foi tudo aquilo que o desporto tinha. O DRS não morreu, transformou-se e evoluiu. E talvez, finalmente, o problema que o criou também esteja a evoluir para algo melhor.