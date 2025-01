Um encontro de lendas: Lewis Hamilton e a Ferrari iniciam nova era na F1

Hoje marca o início de um capítulo histórico na Fórmula 1: Lewis Hamilton, o piloto mais vitorioso da história da disciplina, junta-se à Ferrari, a equipa mais icónica e bem-sucedida de todos os tempos. É uma união que transcende o automobilismo, um verdadeiro encontro de lendas.

Hamilton, com os seus impressionantes sete títulos mundiais e 105 vitórias, leva consigo um legado de excelência, paixão e determinação. Agora, passa a vestir de vermelho escarlate da Scuderia Ferrari, uma equipa que carrega décadas de glórias, 16 títulos de construtores e uma legião de tifosi que vibram com cada detalhe do Cavallino Rampante.

Os tifosi já começam a imaginar como será ver o número 44 estampado no icónico carro vermelho. Os primeiros dias são de testes com monolugares mais antigos, de criação de novas rotinas e ligações, depois vem o desafio que passa por tentar devolver a Ferrari ao topo, em busca de títulos mundiais que a equipa não conquista desde 2007 e 2008. As expectativas são altas, mas o trabalho é ciclópico. É somente o primeiro dia…

FOTO Ferrari