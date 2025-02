Um dos chassis da Brawn GP vai a leilão

O Brawn GP BGP 001/01, um dos três chassis construídos pela equipa na histórica temporada de 2009, será leiloado pela primeira vez no Grande Prémio de Miami pela Bonhams.

Esse carro foi pilotado por Rubens Barrichello durante grande parte do ano, incluindo as suas vitórias no GP da Europa e no GP da Itália, além de quatro pódios. Posteriormente, o chassi passou para a posse da Mercedes após a compra da equipa, sendo usado como carro de exibição. Em 2010, Jenson Button reivindicou um carro como parte do seu contrato de campeão mundial, levando a uma disputa judicial antes de finalmente receber o BGP 001/01, que permaneceu com ele até 2024.

Os outros dois chassis da Brawn GP nunca foram vendidos. O 001/02, utilizado por Button durante toda a temporada e com o qual conquistou o título, pertence a Ross Brawn e continua em funcionamento, tendo sido exibido em eventos como o Goodwood Festival of Speed. O 001/03, último chassi da equipa, está sob posse da Mercedes, mas é exibido no Museu de Silverstone, ainda que tenha passado por um período como carro de demonstração da fabricante alemã.

A venda do carro ocorre pouco depois de um novo recorde em leilões de monolugares de F1, com a Mercedes W196R de 1955 sendo arrematada por 53,9 milhões de dólares. Esse valor superou o recorde anterior de um outro W196R, vendido por 29,6 milhões de dólares em 2013. O terceiro carro de F1 mais caro leiloado também é uma Mercedes: o W04 de Lewis Hamilton, arrematado por 18,8 milhões de dólares em 2023. No entanto, o carro mais valioso já leiloado continua a ser o Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe de 1955, vendido por 142 milhões de dólares em 2022.