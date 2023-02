Última vitória da Ford na F1 foi dramática e insólita | AutoSport

A Ford parece estar a pouco tempo de anunciar o seu regresso à Fórmula 1 em parceria com a Red Bull. A Ford deverá colocar o seu nome nas unidade motriz da Red Bull Powertrains a partir de 2026, não devendo passar a ser um programa a ‘fundo’ na F1, como por exemplo se prepara a Audi para fazer, mas para já, simplesmente um patrocínio conjugado com suporte técnico na divisão dos motores em Milton Keynes.

A Ford, apesar de não estar na competição desde 2004, continua a ser uma das marca de motores mais bem sucedida de F1, principalmente com a designação de Ford-Cosworth, tendo vencido 176 corridas, terceiro fabricante com mais vitórias em corridas, a seguir à Ferrari e Mercedes e ainda à frente da Renault. No entanto, o último Grande Prémio vencido por um motor Ford-Cosworth foi insólito e o troféu de vencedor só foi entregue a Giancarlo Fisichella (Jordan-Ford-Cosworth) mais tarde, depois da FIA ter corrigido a classificação anterior que tinha dado Kimi Räikkönen como vencedor do GP do Brasil de 2003.

Em 2003, o AutoSport escrevia que “o Grande Prémio do Brasil foi bastante emotivo, uma vez que não faltou luta constante pelas posições cimeiras, com Barrichello, Coulthard, Raikkonen e Fisichella em destaque, para além de bastantes acidentes”. Mas o que se passou?

Depois de um início de corrida atrás do ‘Safety Car’ devido à pista apresentar muita água, as condições mudaram e o traçado começou a secar, estando à vista uma corrida dentro da normalidade. No entanto, o ‘SC’ “regressou à pista com o acidente de [Ralph] Firman e [Olivier] Panis, e daí até final, uma impressionante sequência de acidentes, todos na mesma curva, a Curva do Sol, onde a água depositada junto ao limitador traiu vários pilotos”, escrevia-se no AutoSport sobre o decorrer da corrida brasileira. Ficaram de fora de prova nessa altura Juan-Pablo Montoya, Antonio Pizzonia, Michael Schumacher, Jos Verstappen e Jenson Button, que provocou nova entrada do ‘SC’.

A situação, já de si dramática, voltou a piorar, como relatado na nossa publicação: “Com apenas onze carros, e uma pista a secar, [Rubens] Barrichello atacou e posteriormente suplantou [David] Coulthard, para desistir logo a seguir. Coulthard ficou com mais de 20 segundos de vantagem sobre Raikkonen, mas o escocês foi reabastecer numa má altura, duas voltas antes da corrida ser interrompida, devido ao despiste de [Mark] Webber e à colisão de [Fernando] Alonso nos destroços do Jaguar que estavam em plena pista, na curva mais rápida do circuito. Fisichella já era o comandante, depois de ultrapassar Raikkonen”.

A vitória não seria entregue ao piloto italiano da Jordan, mas sim Räikkönen, que tinha passado na volta anterior à bandeira vermelha na liderança do pelotão e subiu ao pódio para receber o troféu. No entanto a bizarra corrida teria ainda sequência. A classificação foi revista e no Grande Prémio seguinte, em Imola, a Fisichella recebeu das mãos do piloto finlandês, a defender a McLaren nessa altura, o prémio pela vitória no Brasil. Foi assim a última vitória da Ford na Fórmula 1, agora abre-se um novo capítulo.

(Pode ver o resumo da corrida, aqui.)