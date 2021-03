Tsunoda, Schumacher e Mazepin: como se portaram os ‘rookies’…

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) foi, de longe o melhor rookie na qualificação de ontem, com o 13º lugar (1:30.607) batendo Mick Schumacher, que ofi 19º (1:32.449) na frente de Nikita Mazepin, 20º (1:33.273). Mesmo assim, Yuki Tsunoda ficou desiludido: “Estou um pouco dececionado, para ser honesto, mostrei que tinha o ritmo no pneu médio na Q1, e senti-me confiante com a nossa estratégia ao entrar no Q2, mas depois, simplesmente não tive a aderência durante essas voltas finais. É uma pena não estar a começar a corrida mais acima na grelha, mas sabemos que o ritmo da corrida está lá, por isso vamos ver o que podemos fazer. Há muitos aspectos positivos a retirar, foi a minha primeira sessão de qualificação na Fórmula 1 e estou a sentir-me confiante no carro. Penso que ainda estamos numa posição razoável e que temos potencial para recuperar na corrida” disse Tsunoda.

Com os dois Haas, este ano, dificilmente a fugirem da cauda do pelotão, Mick Schumacher realizou a sua primeira qualificação na F1, 30 anos depois do pai, Michael Schumacher: “Gostei muito da experiência. De um modo geral, fiquei feliz com o meu desempenho, diria que fiquei 95% feliz com a minha volta. Tive um pequeno momento em que senti que poderia ter feito melhor.

O carro estava bom no TL3, mas há definitivamente espaço para melhorias do meu lado, por isso estou ansioso por poder entrar em breve noutra qualificação. A corrida vai ser interessante, uma vez que vemos como os carros se vão comportar em condições mais ventosas. O meu principal objetivo é aprender e ganhar experiência e construir sobre isso para o futuro”, disse Schumacher, que bateu Nikita Mazepin por quase oito décimos.

Quanto a Nikita Mazepin: “As condições na qualificação eram muito complicadas, tinham mudado muito em relação ao TL3. Obviamente, a temperatura tinha baixado e o vento tinha virado, e estes carros de Fórmula 1 são muito afectados pelo vento. Tive um problema com o travão por cabo e bloqueei as rodas traseiras na curva um. Não foi algo que eu esperasse. Ainda há muito a procurar, mas já sabia que ia ser difícil…”, disse o russo.